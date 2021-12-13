Amerikan New York Times gazetesinin verilerine göre, 800 bin sınırına yaklaşan can kayıplarının yaklaşık 600 binini 65 yaş ve üzeri grubun oluşturduğu, bunun da salgındaki toplam ölümlerin yüzde 75'ine denk geldiğine işaret edildi.

Koronavirüs aşılamalarının en fazla bu yaşlı grup içinde yapılmasına rağmen, şu ana kadar 65 yaş ve üstü her 100 Amerikalıdan 1'inin salgında hayatını kaybettiği, bu oranın 65 yaş altında ise her bin 400 kişiden 1'ine tekabül ettiği açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki 65 yaş ve üstü grubun yüzde 87'sinin aşılandığını, yaşlıların ülkede en fazla aşılanan grup olmasına rağmen yeni varyantları türeyen virüse karşı tam bir şekilde koruma sağlanamadığına dikkati çekti.

Kalp krizi ve kanserden sonra koronavirüs

CDC kayıtlarına göre, son iki ayda ortalama günlük ölümlerin bin 200 civarında seyrettiği, bunların çoğunun da yine 65 yaş üzeri grupların oluşturduğunun altı çizildi.

Delta varyantından sonra Omicron varyantı endişesi yaşanan ülkede COVID-19 salgını ölümlerinin 65 yaş ve üzeri grupta kalp krizi ve kanserden sonra 3'üncü sırada yer aldığı, COVID-19'un 2020'nin başından beri bu grup içindeki tüm ölümlerin yüzde 13'ünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'deki COVID-19 salgını verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesine göre, ülkede vaka sayısı 50 milyona, virüse bağlı can kaybı sayısı da 798 bine yaklaşmış bulunuyor.