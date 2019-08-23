ABD'nin New York şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle metroyu su bastı.
Tavandan sızan sular, tren raylarına aktı.
Şehrin en kalabalık metro duraklarından biri olan Brooklyn Bridge'deki yolcular, zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA
ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı. Metroyu kullanmak için Brooklyn Bridge durağına gelen yolcular zor anlar yaşadı.
ABD'nin New York şehrinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle metroyu su bastı.
Tavandan sızan sular, tren raylarına aktı.
Şehrin en kalabalık metro duraklarından biri olan Brooklyn Bridge'deki yolcular, zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA