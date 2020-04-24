New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin salgın kapsamında alınan önlemleri ve kısıtlamaları kaldırmaya hazır olmadığını, bunun için 2 hafta boyunca vaka sayılarında sürekli düşüş gözlemlenmesinin gerektiğini söyledi.

New York'ta son 24 saatte 422 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 16 bin 162'ye çıktığını açıklayan Cuomo, vaka sayısının ise 263 bin üzerinde olduğunu söyledi.

Cuomo, New York'un salgın nedeniyle 13,3 milyar dolar gelir kaybı olacağını tahmin ettiklerini belirterek, eyaletin ''ekonomik tsunami'' ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"2 ay geç kalındı"

New York ve New Jersey'ye ocak-mart döneminde 2,2 milyondan fazla yolcu girişi olduğunu ve salgının merkezi haline gelen eyalete virüsün Avrupa'dan taşındığını vurgulayan Cuomo, ''Çin yasağıyla ön kapıyı kapattık ve bu doğru bir adımdı ama arka kapıyı açık bıraktık'' dedi.

Cuomo, önlemlerin alınmasında 2 ay geç kalındığını kabul ederek, ''Korkunç bir tren kazasını ağır çekimde izledik" dedi.

"Dünya Sağlık Örgütü bu uyarıyı yapmalıydı"

Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) salgın konusunda uyarı yapmakta gecikmekle eleştiren Cuomo, ''Uyarı işaretleri neredeydi, kim düdüğü çalmalıydı? Başkan (Donald Trump) bu soruyu sordu ve bence sormakta haklıydı da. Başkanın cevabı ise Dünya Sağlık Örgütü bu uyarıyı yapmalıydı'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de COVID-19'un bulaştığı kişi sayısı 880 bin 112'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 50 bin 114 kişi hayatını kaybetti.