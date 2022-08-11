New York borsası, açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,64 artarak 33.522,16 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 4.236,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak 12.940,96 puana çıktı.

Beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonu sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği umuduyla dün günü ralli yaparak tamamlayan endeksler, üretici enflasyonunun düşüş göstermesinin ardından yeni günün açılışında da pozitif seyrini sürdürdü.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti. Böylece ÜFE iki yılı aşkın bir süredir ilk kez düşüş gösterdi.

Analistler, temmuz ayına ait ÜFE verisinin enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğini düşündürdüğünü söylüyor.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Ağustos ile biten haftada 262 bine çıkarak yükselişini ikinci haftaya taşıdı.

Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasında daha fazla yumuşamaya işaret etti.