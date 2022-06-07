Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,40 azalarak 32.783,03 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 4.096,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 11.925,81 puana indi.
Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle dün yüzde 3'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,99 seviyesinde seyretti.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 19,1 azalışla 87,1 milyar dolara inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.
ABD'nin ihracatı nisanda yüzde 3,5 artarak 252,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 3,4 azalışla 339,7 milyar dolara geriledi
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