Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da süpermarkette silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Schwalmstadt beldesinde bulunan süpermarketteki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise daha sonra silahı kendine doğrultup intihar etti.
Almanya'da bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Görgü tanıkları, ölen kadının kendisini takip eden kişiden kurtulmak ya da yardım istemek için süpermarkete girdiğini, saldırganın kadını vurduktan sonra silahı kendine doğrultup intihar ettiğini anlattı.
Savcılık soruşturma başlattı
Ölenlerin kimlikleri ya da milliyetleri hakkında açıklamaya yapmayan polis, olayın gerçekleştiği bölgede yaşayanlar için tehlikenin olmadığını duyurdu.
Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Almanya
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