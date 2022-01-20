Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York Belediye Başkanı ilk maaşını kripto para olarak alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
New York Belediye Başkanı Eric Adams, yarın ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını duyurdu. Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz" dedi.
Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren New York Belediye Başkanı Eric Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını söyledi.
Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.
ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin "kripto başkenti" olmak için yarışıyor.
Etiketler: ABD Kripto Para
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