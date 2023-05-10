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Dünya
AA 10.05.2023 01:23

New York Başkonsolosluğu'ndan oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD'nin New York ve New Jersey bölgesinde kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

New York Başkonsolosluğu'ndan oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı
[Fotograf: AA]

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nda, parti temsilcileri gözetiminde mühürlenen oy pusulası torbaları diplomatik kuryeler eşliğinde Türkiye’ye gönderilmek üzere Türkevi’nden havalimanına götürüldü.

Oy pusulaları, New York JFK Uluslararası Havalimanından bu gece yerel saatle 00.10’de kalkacak Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde açılan ilave sandık merkezleriyle, uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırıldı.

New York Başkonsolosluğu'ndan oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan sandıklarda oy kullandı.

ABD'nin en batısındaki Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde bulunan sandıkların 7 Mayıs’ta yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

YSK verilerine göre, 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.

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