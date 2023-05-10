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Dünya
AA 10.05.2023 00:55

İsviçre'de kaya düşmesi tehdidine karşı köylülere "evlerinizi terk edin" çağrısı

İsviçre'de Graubünden kantonunda yer alan ve kaya düşmesi tehdidi altında olan Brienz köyünün sakinlerine "evlerinizi terk edin" çağrısı yapıldı.

İsviçre'de kaya düşmesi tehdidine karşı köylülere "evlerinizi terk edin" çağrısı
[Fotograf: AFP]

İsviçre basınında yer alan habere göre, yetkililer, Brienz köyü yakınında iki milyon metreküplük bir kayanın yakın zamanda kırılmasının beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, kayanın tehdidi altındaki Brienz köyü sakinleriyle akşam saatlerinde toplantı yaparak tahliye konusunda bilgilendirdi. Brienz'de yaşayan yaklaşık 100 kişinin 12 Mayıs'ın akşam saatlerine kadar köyü terk etmeleri isteniyor.

12 Mayıs'tan itibaren bir sonraki çağrıya kadar hiç kimsenin köyde gece kalmasına izin verilmeyeceği açıklanırken, bu tarihten sonra risk seviyesinin elverdiği takdirde Brienz'e girişlere izin verilecek.

Brienz'e giden tüm erişim yolları artık yalnızca konut sakinlerine ve ev sahiplerine açık olacak.

Yetkililer, köydeki iki çiftliğin besi hayvanlarının şu an için ahırlarda kalacağını da belirtti.

Brienz köyünün bir süredir jeolojik risk altında olduğu belirtiliyor.

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