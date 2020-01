Rio de Janeiro hakimi Benedicto Abicair, Brezilyalı bir Katolik örgütünün Netflix'te yayınlanan "The First Temptation of Christ" (İsa'nın İlk Günahı) adlı yapımın "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, şirketin bu yapımı yayından kaldırmasına hükmetti.

Abicair, yapımın yayından çekilmesinin, "sadece Hristiyan toplumu değil, çoğu Hristiyan olan Brezilya toplumu açısından da faydalı olacağını" açıkladı.

Netflix ve yapımcı film şirketi Porta dos Fundos, mahkeme kararı hakkında açıklama yapmadı.

Yapımcı şirket saldırıya uğramıştı

Porta dos Fundos'un Rio'daki merkezi, yapım nedeniyle Noel arifesinde bir grubun molotofkokteylli saldırısına uğramıştı. Olayda yaralanan olmazken sosyal medyada paylaşılan bir videoda 3 kişi, saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

"The First Temptation of Christ" filminde 30'uncu doğum gününde eve dönen Hz. İsa, eşcinsel olduğunu ima ediyor. Filmin yapımcıları, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA