Netflix'in yayınladığı bilim kurgu türündeki dizi Travelers'ın (Gezginler) bir sahnesinde kullanılan görüntülerin, Kanada'daki gerçek bir kazandan alındığı ortaya çıktı.

Kaza, 2013 yılının Temmuz ayında Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusunda bulunan Lac-Megantic'te meydana gelmişti ve 47 kişi hayatını kaybetmişti.

O kazaya ait görüntüler, dizide "Londra'da nükleer patlama" olarak gösterildi.

Kanada ve ABD ortak yapımı olan dizinin Toronto merkezli şirketi Peacock Alley Entertainment, görüntülerin arşivden alındığını ve bunun yapılmaması gerektiğini söyledi.

Peacock Alley Başkanı Carrie Mudd, Kanada radyosuna yaptığı açıklamada, görüntüler için içtenlikle özür dilediklerini, dizideki sahnenin değiştirileceğini açıkladı.

Kaynak: CBC Canada