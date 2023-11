Netanyahu'nun sözcüsü Gazze'deki ölümler kurgu dedi, yalanı çok geçmeden ortaya çıktı

Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu iddia etti.

Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.

The Palestinians are fooling the international media and public opinion. DON'T FALL FOR IT.



See for yourselves how they fake injuries and evacuating "injured" civilians, all in front of thr cameras.



Pallywood gets busted again. pic.twitter.com/098aIRU962