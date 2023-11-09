Netanyahu'nun sözcüsü Gazze'deki ölümler kurgu dedi, yalanı çok geçmeden ortaya çıktı

Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu iddia etti.

Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.

The Palestinians are fooling the international media and public opinion. DON'T FALL FOR IT.



See for yourselves how they fake injuries and evacuating "injured" civilians, all in front of thr cameras.



Pallywood gets busted again. pic.twitter.com/098aIRU962 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 9, 2023

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaralı Filistinli bir kıza müdahale ettiği, sonrasında sahne arkası görüntülerde çekimin bitmesinin ardından küçük kızın film ekibiyle gülümseyerek poz verdiği anlar görülüyor.

Bu görüntüleri, dünya kamuoyunda Filistin'de olup bitenler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir video klipten olduğuna değinmeden paylaşan Gendelman, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyorlar. Buna kanmayın" ifadelerini kullandı.

Gendelman, Filistinlilerin "kameralar önünde yaralı numarası yaptıklarını" iddia etti.

Ancak X'in "factcheck"i görüntülerin Lübnan'da çekilen bir filmin kamera arkası olduğunu ortaya koydu. Gendelman paylaşımını hala kaldırmadı.

Lübnanlı yönetmen Mahmud Remzi'nin Lübnan'da çektiği klibin orijinalinde, Gazze'de yaşanan katliamlar sanatsal olarak tasvir ediliyor.

Klipte, Filistin bayrakları taşıyan protestocu bir grup ve sedye üzerinde yaralanmış küçük bir kızın yanı sıra, sanatsal özellik katması açısından keman, konfeti ve balonlar yer alıyor.

It's from a video clip! Are you an imbecile or do you think we are?



You have no shame! pic.twitter.com/Ev6R9qSoT5 — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 9, 2023

Sosyal medya kullanıcıları da dezenformasyonda bulunduğu için Gendelman'ın paylaşımına tepki göstererek video klibin orijinal halini paylaşarak İsrailli sözcüye yanıt verdi. ​​​​​​​