Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2024 19:25

Netanyahu'nun eşinin orduyu kocasına darbe yapmaya çalışmakla suçladığı iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, bir grup esir yakınıyla geçen hafta yaptığı özel görüşmede ordudaki komutanları kocasına karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladığı öne sürüldü.

Netanyahu'nun eşinin orduyu kocasına darbe yapmaya çalışmakla suçladığı iddiası

Haaretz gazetesinin haberinde, Sara Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini, kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediği iddiasına yer verildi.

Haberde, ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu’nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir." dedi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına ilişkin, "Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul." diye konuştu.

Zangauker, Netanyahu iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

Yair Netanyahu da İsrail Hava Kuvvetleri komutanını hedef almıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında İsrail'in gasbettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almıştı.

Yair Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

İsrail Başbakanının oğlu, paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Netanyahu Ordu Darbe İsrail
Sıradaki Haber
İsrail’in canlı kalkan yaptığı Filistinli: Hayatımın en zor anlarını yaşadım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı "aşırı açlık" ile karşı karşıya
19:30
UNRWA: Gazze Şeridi'ndeki tesislerimizin yarısından fazlası vuruldu veya hasar gördü
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik
18:43
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
19:32
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
18:38
Heybeliada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ