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Dünya
AA 25.06.2024 17:03

Almanya'da Filistin'i destekleyen öğrencilere sahip çıkan akademisyenler listelenmiş

Almanya'da Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri, "Bakanlık'tan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapanlar" şeklinde ayrı bir kategoride listelediği ortaya çıktı.

Almanya'da Filistin'i destekleyen öğrencilere sahip çıkan akademisyenler listelenmiş
[Fotograf: Reuters]

Alman NDR televizyonunun ulaştığı yeni e-postalara göre Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri listeledi.

Liste, Bakanlık'tan finansal destek alanlar ve bilirkişi olarak görev yapıp mali gelir elde edenleri içeriyor.

Haberde, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in olaylara ne ölçüde müdahil olduğunun e-postalardan anlaşılamadığı kaydedildi. Alman medyasında yer alan yorumlarda bu tür süreçlerin Bakan'ın bilgisi olmadan gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

Listeyi hazırlayan görevlinin gönderdiği e-postada, "Listelerde isimlerin işaretlenmesinin meslektaşlarım arasında büyük rahatsızlık yarattığını sizden gizlemek istemiyorum (...) Benim açımdan bu ifade kesinlikle ifade özgürlüğü hakkı kapsamındadır. Yine de listenin size gönderilmesini isterseniz elbette bunu yapacağım" yazdığı ifade edildi.

Bu kişiye amirinin "Sizden talebimize uymanızı rica ediyorum." yanıtını verdiği belirtildi.

Öğretim üyelerinin açık mektubu

Başkent Berlin’deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci, Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Alman NDR televizyon kanalının haberinde Bakanlığın iç yazışmalarına yer verilerek açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti.

Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen de Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istemişti. Bunun yerine yükseköğretimden sorumlu müsteşar Sabine Döring görevden alınmıştı.

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