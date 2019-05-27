İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, mecliste konuşma yaptı.

Netanyahu, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı koalisyon hükümetine katılma konusunda ikna edemediğini belirterek, "Hâlâ vaktimiz var ve ben bu süre zarfında hükümeti kurmaya çalışacağım" dedi.

Ülkeyi yeniden seçim sürecine sürüklemenin gereksiz olduğunu ifade eden Netanyahu, Liberman'a konumunu yeniden gözden geçirme ve hükümetin en kısa sürede kurulması için iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Hükümet krizi

Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması üzerine partisi Likud'un sunduğu, meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamadan geçmişti. Tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek.

İsrail Evimiz Partisi, koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA