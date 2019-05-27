BM Viyana Ofisi'nin 40. kuruluş yıl dönümüne katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kutlama programı öncesi Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Daha sonra BM Viyana Ofisi’ndeki kutlamaya katılan Guterres, burada yaptığı konuşmada, Viyana’nın müziğin başkenti olduğunu belirterek, müziğin barış dili olduğunu, bu dilin Viyana’da bulunan BM Ofisi’nden dünyaya yayıldığını söyledi.

Guterres, BM'nin 75 yıldır dünyada barışın korunması, şiddetin önlenmesi için çalışmalar yürüttüğünü ancak istenilen konuma ulaşılamadığını ifade ederek, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısı yapıldı ve Sri Lanka’da kiliselere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini gördük. Ayrıca California’da bir sinagoga saldırı düzenlendi. Şiddet içeren aşırıcılığın korkunç yüzüyle karşılaşmamak için aşırıcılığın her türüne karşı her zamankinden çok daha fazla duyarlı olmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Terör ve şiddet gibi dünyayı tehdit eden bir başka önemli konunun ise iklim değişikliği olduğunu kaydeden Guterres, bu konuda geç olmadan harekete geçilmesi gerektiğini anlattı.

Guterres, BM Viyana Ofisi’nin uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere, organize suç oluşumları, yolsuzluk gibi önemli konular üzerine ciddi çalışmaların yürütüldüğü önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Buradaki programın ardından Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüşen Guterres, yarın başkent Viyana’da gerçekleştirilecek "R20 Avusturya İklim Konferansı"na katılacak.

Kaynak: AA