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Dünya
AA 01.11.2023 12:22

Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, zor bir savaşın içinde olduklarını ve bunun uzun süreceğini belirtti.

Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.

İsrail Başbakanı, konuşmasında, Gazze'de "çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak acı verici kayıplar da yaşadıklarını" ifade etti.

Gazze'deki savaşı "zafer kazanıncaya" kadar sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, "Zor bir savaşın içindeyiz. Bu uzun bir savaş olacak." yorumunda bulundu.

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İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü belirtilmişti.

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