İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırısına tepki için genel grev ilan edildi

Batı Şeria'daki bankalar, bakanlık kurumları, okullar, üniversiteler ve dükkanlar bir gün boyunca kapılarını kapatacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ve özellikleCibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarına tepki için gerçekleştirilen grev kapsamında ekmek fırınları ve eczaneler dışında tüm ticarethaneler kepenk kapattı.

Okullar ve üniversiteler de Gazze Şeridi sakinlerine destek ve dayanışma amacıyla şehir merkezlerinde etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanın dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık merkezlerini vurmaktan kaçınmayan İsrail, en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösterildi.