3 Kasım’daki kabine toplantısında, Gazze’deki direniş gruplarından İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata’nın hedef alınması kararlaştırıldı.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet’in operasyon planı 12 Kasım Salı günü sabah saatlerinde yürürlüğe kondu.

İslami Cihad’ın roket saldırılarından sorumlu tutulan Ata’nın evi sabah 04.00 sıralarında füze ile vuruldu.

Patlamada Ata’nın yanısıra eşi Esma da hayatını kaybederken, 3 çocukları yaralı olarak kurtuldu.

Gazze’deki direniş grupları Ata’nın hedef alındığı saldırının ardından İsrail yerleşim birimlerine yönelik yoğun bir roket saldırısı başlattı.

Gazze’den atılan roketler Tel Aviv’e kadar ulaşırken, Demir Kubbe füze savunma sistemi bunlardan çoğunu havada önledi.

Misillemeye hedef olan İsrail yerleşimlerinde eğitime ara verildi, sığınaklar açıldı.

İslami Cihad örgütü ayrıca Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan siyasi büro üyelerinden Ekrem el-Accuri’nin evinin de bir İsrail saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Accuri’nin oğlu ve korumalarından bazılarının saldırıda hayatlarını kaybettiği bildirilirken, saldırının zamanı ve ne şekilde düzenlendiğine dair ayrıntı verilmedi.

İsrail Hava Kuvvetleri de Ata’nın ölümünün ardından başlayan roket saldırılarına Gazze’nin farklı noktalarındaki Hamas hedeflerini vurarak karşılık veriyor.

Gazze’deki direniş gruplarının ilerleyen saatlerde İsrail yerleşimlerine yönelik saldırılarını daha da şiddetlendirmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da iç politikada kendisini iktidardan uzaklaştıracak bir koalisyon seçeneği ihtimaline karşı Gazze’ye yönelik askeri baskıyı artıracak seçeneklere yöneleceği ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber