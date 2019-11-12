Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

Kaynak: TRT Haber