69 bin 550 göçmen çocuk, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu yıl gözetim altına alındı. Devlet gözetimindeki bazı çocuklar sınır dışı edildi, kimi ailesini bir daha hiç görmedi, kimi ise cinsel istismara uğradı.

ABD'nin açıkladığı verilere göre, ülkede gözetim altında tutulan çocuk göçmen sayısı geçen yıldan bu yana yüzde 42 arttı.

Washington yönetimi, çocuklara duygusal ve fiziksel açıdan zarar vereceğine dair raporlara rağmen, çocukları ailelerinden ayırdı. Anne babaları ya gözaltına alındı ya da sınır dışı edildi. Ancak çocukları gözetim altında tutulmaya devam etti.

4 bin çocuk hala gözetim altında, stadyum gibi barınağa çevrilen yerlerde kalıyor. Ve her hafta buralardaki çocukların sayısı artıyor.

Göçmenlerin hayatla mücadelesi çocuk - yaşlı demeden devam ediyor. ABD-Meksika sınırında binlerce Orta Amerikalı göçmen açlık grevine başladı. Göstericiler, geçişlerini engelleyen Meksika polisini protesto etti.

Kaynak: TRT Haber