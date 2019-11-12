Dünya
Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü12 Kasım 2019 Salı 17:54 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 17:56
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Host ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Arşiv]
Host Kaymakamı Lutfullah Atifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Host ilçe merkezinden Baglan şehrine giden minibüsün, Pulifi bölgesinde dereye devrildiğini söyledi.
Atifi, kazada 4'ü çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: AA
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