Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Netanyahu yarın BAE'yi ziyaret edecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği açıklandı.
Söz konusu açıklama İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından yapıldı.
Geçen ay yapılması planlanan ziyaretin koronavirüs krizi nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.
Ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Tel Aviv ve Abu Dabi, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalamıştı.
Son Haberler
- 15:22
- 15:19
- 15:18
- 15:22
- 15:17
Sıradaki Haber
İran’da halk yavaş ilerleyen aşılamadan şikayetçi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz