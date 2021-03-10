Ülkede 9 Şubat’ta ilk olarak sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmalarına yaşlılar, engelliler, savaşlara katılanlar, 65 yaş grubu ve kronik hastalarla devam edilecek.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla aşı alan İran, 9 Şubat'tan bu yana toplam kaç kişinin aşılandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanlığınca teyit edilmeyen iddialara göre, şu ana kadar 150 bin kişiye ilk doz aşı yapıldı ancak bazı basın organlarında bu sayının 50 bin olduğu da söyleniyor.

[Fotoğraf: AA]

“İran aşı konusunda biraz geride kaldı”

Halk, aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediğini ve ölü sayısının da artık normalleşmeye başladığını vurgulayarak yetkililerin aşı konusundaki çalışmalarını eleştiriyor:

“Biz şu ana kadar sadece 10 bin sağlık çalışanını aşıladık. Halkın aşılanmasına henüz başlanmadı. İran bu konuda biraz geride kaldı. Bu sorunun hallolması için yetkililerin çok çalışması gerekiyor.Ölü sayısı da artık normalleşti. Yetkililer yerli aşı yetişene kadar günde 90-100 kişinin ölmesini normal görmeye başladı.”

Nevruz’da kısıtlamalar artırılacak

Hükümet, 15 günden daha uzun bir süre kutlanan Nevruz Bayramı'nda halkın şehirlerarası seyahatlerini engellemek için kısıtlamaları artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda "yüksek" ile "orta" riskteki şehirlere girişin yasaklanması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 artarak 60 bin 928’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, 8 bin 606 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 701'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı. Böylece vaka sayısı 1 milyon 715 bin 162’ye çıktı.

Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının 1 milyon 464 bin 268'e ulaştığını ve yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 468 bin 53 olduğunu açıkladı.