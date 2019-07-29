İsrail'de, 9 Nisan'da yapılan seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

Seçim çalışmaları kapsamında Likud Partisi genel merkezinin cephesine devasa afişler astıran Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin de desteğinin kendisiyle olduğu mesajını verdi.

Öte yandan Netanyahu, liderlerle tokalaşma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Netanyahu, seçim kampanyasını “Netanyahu: Farklı bir ligde” başlığıyla yürütüyor.

Kaynak: Russia Today