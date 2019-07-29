Pakistan'ın yerel kanallarından biri olan GTV News için çalışan muhabir Azadar Hussain, geçtiğimiz günlerde bölgedeki şiddetli yağışın etkilerini anlatmak için kamera karşısına geçti.

Ancak ekranda sadece kafası ve mikrofon görüldü.

Sind nehrinden taşan sel sularının içinde anons yapan Hussain'in videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, muhabirin çabasından övgüyle bahsederken, bazı kullanıcılar ise muhabirin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Geçtiğimiz ay ülke genelinde 71 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Meteoroloji ofisi, muson yağmurlarının önümüzdeki iki gün içinde ülkenin orta ve güney bölgelerine geçeceğini açıkladı.

Kaynak: Reuters