İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı yeni koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan sürenin dolacağı 14 Mayıs'tan önce Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den koalisyon görüşmeleri için ek süre isteyecek.

Açıklamada, geçen hafta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde artan gerginlik ve geçen ayki Pesah Bayramı tatili nedeniyle Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerini tamamlayamadığı ifade edildi.

En geç 28 Mayıs'ta yeni koalisyon hükümetini kurması gerekiyor

İstenecek bu ek sürenin ardından Netanyahu'nun en geç 28 Mayıs'ta yeni koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Rivlin, geçen ay yapılan genel seçimlerde meclise girmeyi başaran partililere, kimin liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istediklerini sormuş, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran sağcı partilerin tamamının Netanyahu'yu tercih etmesi üzerine yeni koalisyon hükümetini kurma görevini 17 Nisan'da İsrail Başbakanı'na vermişti.

İsrail'de yasalar gereği cumhurbaşkanın koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdiği kişiye 28 gün süre tanınıyor ancak bu görevi üstlenen kişiye istemesi halinde 2 hafta ek süre veriliyor.

Söz konusu kişi, bu ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya yakın olan ikinci adaya bu görevi devrediyor. Ancak bu kişinin 4 haftada koalisyon hükümetini kurması gerekiyor ve ek süre verilmiyor.

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen ikinci kişi de tanınan süre içerisinde bunu başaramazsa, ülkede yeniden seçime gidiliyor.

Seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamlamıştı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi az bir farkla yarışı önde tamamlayarak, 120 sandalyeli meclise 35 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelebilmek için gerekli sayı olan 61'e ulaşamamıştı.

Likud'un başını çektiği sağ partilerin meclisteki sandalye sayısı 65 olmuştu.

Kaynak: AA