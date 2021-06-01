İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, David Barnea'nın İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı olması nedeniyle düzenlenen törende gündemi değerlendirdi.

İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidin İran'ın nükleer silah edinme olasılığı olduğunu savunan Netanyahu, İran'a yönelik gizli operasyonların devam etmesi çağrısı yaptı.

"Tercih yapmamız gerekirse varoluşsal tehdit kazanır"

İran'ın nükleer programına ilişkin görüşünü ABD Başkanı Joe Biden'a da açıkladığını dile getiren Netanyahu, sözlerine şunları ekledi:

"Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme ile varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse ki umarım bu olmaz, varoluşsal tehdit kazanır."