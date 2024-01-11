Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 04:22

Netanyahu: Gazze'yi kalıcı olarak işgal veya sivilleri yerinden etme niyetimiz yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi. Netanyahu, "Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak" dedi.

Netanyahu: Gazze'yi kalıcı olarak işgal veya sivilleri yerinden etme niyetimiz yok
[Fotograf: AP]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, televizyonda yayınlanan ve X platformundaki hesabında paylaştığı İngilizce konuşmasında, "Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Filistin halkıyla değil, Hamas'la savaştığını ve bunu tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yaptığını savunan Netahyahu, İsrail ordusunun sivil kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini ileri sürdü.

İsrail ordusunun broşür dağıtarak, telefon görüşmeleri yaparak ve güvenli koridorlar sağlayarak Filistinli sivilleri savaş bölgelerini boşaltmaya teşvik ettiğini, Hamas'ın ise silah zoruyla ve çoğunlukla da ateş açarak Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını engellediğini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak. Bu başarıldığında Gazze silahtan ve radikallikten arındırılabilir. Böylece hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı yaratılabilir."

İsrail HaYom gazetesinin 25 Aralık 2023'te yayınladığı haberine göre, Netanyahu, Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon da "Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız." diye konuşmuştu.

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." demişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
Tunus, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan hiçbir davaya katılmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:17
Miçotakis'ten vize kolaylığı ve F-16 mesajı
06:13
ABD'de Starbucks'a "müşteriyi aldattığı" iddiasıyla dava açıldı
06:08
İngiltere ile İsrail arasında "savaş suçları" soruşturması gerilimi
05:26
Bazı ABD Kongresi üyelerine İsrail lobilerince para verildiği iddiası
05:19
Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon
05:17
Devrilen kamyon kara yolunu trafiğe kapattı
7 il için yoğun kar yağışı uyarısı
7 il için yoğun kar yağışı uyarısı
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ