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Dünya
AA 09.10.2023 23:38

Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "dünyanın en büyüklerinden" olarak nitelediği "Amerikan uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini" söyleyerek, "ABD İsrail'i her şekilde destekliyor." dedi.

Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Sağcı hükümetin lideri Netanyahu, İsrail muhalefetine ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Kısa televizyon konuşmasında Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "hükümetinin Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını" söyleyerek, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 900’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.​​​​​​​

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