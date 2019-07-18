Nepal'de İçişleri Bakanlığı, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 88 kişinin öldüğünü, 31 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.

Nepal'in 31 bölgesini etkileyen şiddetli yağışlarda, en çok etkilenen bölgeler Lalitpur, Bhojpur ve Rautahat.

Emniyet güçleri ve ordu, seller nedeniyle mahsur kalan 3 bin 300 kişiyi kurtardı.

Nepal'de sellerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması nedeniyle salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA