Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Al Jazeera televizyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'deki menfur saldırıyı takip etmek isteyen kanalın Erbil Ofis Müdürü Ahmed Zavitey ile beraberindeki ekip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından darbedildi.

Açıklamada, IKBY Gazeteciler Sendikasına olayla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve son dönemde gazetecilere karşı artan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA