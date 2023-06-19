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Dünya
AA 19.06.2023 11:38

Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp

Nepal'de muson yağmurları nedeniyle sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkarken, 28 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, geçen haftadan bu yana ülkede etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları ve toprak kayması, ülkenin doğusundaki 4 bölgede yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Polis, Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar and Dhankuta bölgelerini etkileyen felakette ölü sayısının 5'e yükseldiği ve 28 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Nepal Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Prakash Jwala, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde bazı yol ve köprülerin çöktüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yağmurların ilerleyen haftalarda tüm ülkeye yayılması bekleniyor.

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