İngiltere'de sıcak hava alarmı: Aşırı sıcak geçme riski normalin iki katı

İngiltere'de 10 Haziran'da 32,2 dereceyle bu yılın en yüksek değerleri kaydedilirken, İskoçya ve İrlanda'da da sıcaklık rekorları kırıldı.

AA muhabirinin İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan (Met Office) aldığı bilgiye göre, haziranın ortalamadan daha sıcak olma ihtimali artış gösterirken, ayın kalan kısmının kurak geçme olasılığı geçen yıllardaki dönemlere göre aynı.

Temmuz ve ağustos ayları dahil yaz dönemi için öngörülen sıcaklık değerlerine bakıldığında ise küresel ısınmanın etkisiyle bu yazın daha sıcak geçme riski ortalamanın iki katı ve yaz boyunca aşırı sıcak hava dalgaları ve buna bağlı etkilerin yaşanma ihtimalinin de arttığı öngörülüyor.

Met Office meteorolojistleri, İngiltere'de geçen yılki 40,3 rekor sıcaklık değerinin bu yıl aşılacağına ilişkin güçlü bir işaret görmese de bu tür yüksek sıcaklık değerlerinin norm haline gelebileceği görüşünde.

Buna karşın, yaz döneminde gök gürültülü sağanak yağışlardan kaynaklanan yerel etkilerin görülme olasılığının da daha fazla olduğu hesaplanıyor.

Bölgelerdeki yağış ve sıcaklık dinamikleri yer değiştiriyor

İngiltere'de ülke çapında yağış miktarının geçmiş yıllardaki ortalamayla aynı olacağı öngörülmesine rağmen, ülkenin kuzeyinin normalden daha kurak ve güneyinin de daha yağışlı bir yaz geçirmesi bekleniyor.

Küresel ısınma nedeniyle sıcaklık ve hava olaylarındaki normal dinamiklerin değişmesiyle, İngiltere'nin güneyi için yaz döneminde gök gürültülü sağanak yağış ihtimalinin ortalamadan fazla olacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin dünyadaki hava ve deniz olaylarını araştırmakla görevli kurumu Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) ölçümlerine göre, dünyadaki denizlerde en sıcak hava dalgalarından biri, ortalama su sıcaklıklarının 4-5 derece üzerine çıkmasıyla bu ay İrlanda ve İngiltere kıyılarında meydana geldi.

NOAA, İngiltere ve İrlanda sularındaki bu sıcak hava dalgasını "aşırı" ısınmaya karşılık gelen "Kategori 4" olarak nitelendirdi.

Londra Ekonomi Okulu (LSE) araştırmacılarının bu ay başında yayımladığı bir araştırma, yerel otoriteler, ilk müdahale ekipleri, kamu hizmet şirketleri ve ulaşım sektörü temsilcilerinin İngiltere'nin bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklı sorunlara karşı hazır olmamasından endişe duyduğunu ortaya koymuştu.

Geçen yaz görülen aşırı sıcaklıklar döneminde 65 yaş ve üstünde 2 bin 803, tüm yaş gruplarından 3 bin 271 daha fazla can kaybı yaşandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede 2016-2021 yıllarında sıcaklık döneminde can kayıpları ortalamadan yüzde 9,3 daha fazla kaydedildi.

Sıcak hava dalgası her ülke için risk

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine göre, 2023-2027 yıllarının dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayda geçme olasılığı yüzde 98.

Bu oran, küresel sıcaklık artışının söz konusu dönemde 1850-1900 yıllarına göre 1,1 ila 1,8 derece arasında daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yaşam şartlarının sağlanabilmesi için küresel sıcaklık artışında son sınır olarak tanımladığı 1,5 derecenin bu yıllar arasında aşılma ihtimali ise yüzde 66.

Giderek hızlanan küresel ısınma nedeniyle aşırı sıcak hava dalgaları ile buna bağlı sağlık sorunları ve can kayıpları dünyanın her bölgesinde yaşayan insanlar için risk oluşturuyor.

Hindistan'da son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, Çin'de bu yılki sıcak hava dalgası 17, Meksika'da ise 8 can kaybına yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1998-2017 arasında aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle dünyada 166 bin kişi vefat ederken, sadece Avrupa'da geçen yaz 20 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.