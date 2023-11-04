Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2023 01:50

Nepal'deki depremde 37 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 37 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nepal'deki depremde 37 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, merkez üssü, Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 20 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Jajarkot bölgesinde ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret eden yetkililer, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
İskeçe Müftüsü Trampa: "İsrail zulmü bütün şiddetiyle devam ediyor"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
İskeçe Müftüsü Trampa: "İsrail zulmü bütün şiddetiyle devam ediyor"
01:48
Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de
01:44
Mısır silosunda çıkan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
01:41
Şanlıurfa’da çalıntı motosiklet operasyonu: 137 motosiklet ele geçirildi
01:38
Engin ve Dilan Polat'ın sorgusu tamamlandı
01:36
ABD basınına göre, Pentagon, Cibaliye Kampı saldırısı için İsrail’den açıklama talep etti
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ