"The Himalayan Times"ın haberine göre, Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopter, Taplejung bölgesinde düştü.

Bir yetkili, helikopterdeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taplejung bölgesinin üst düzey yetkilisi Anuj Bhandari, helikopterin kaybolduğunun duyulmasının ardından yöre halkının bölgede büyük bir gürültü duyduğunu, ardından yükselen duman ve alevler gördüğünü aktardı.

Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA