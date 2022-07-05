Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nepal'de trafik kazası: 13 ölü, 19 yaralı
[Fooğraf: AP (Arşiv)]
Nepal’in Ramechhap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Nepal’in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu’ya giden bir yolcu otobüsü kaza yaptı.
Ramechhap Bölge Polisi Raj Kumar Theeng yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazada yaralanan 19 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.
Olayın ardından açıklama yapan polis, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.
Etiketler: Trafik Kazası
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