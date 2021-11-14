Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nepal'de çığın düşme anı kamerada: 11 yaralı
Nepal’in Mustang Bölgesi’nde çığ düştü. Ortaokula düşen çığ nedeniyle 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı. Çığın geliş anı kameraya yansıdı.
Nepal’in batısında bulunan Mustang Bölgesi’nde çığ meydana geldi.
Dağın tepesinden yerleşim alanına ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokula düştü.
Olayda okulda bulunan 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.
Öte yandan, 150 ineğin de kaybolduğu ifade edildi.
Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi.
Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler: Doğal Afet
Son Haberler
- 19:03
- 18:38
- 19:03
- 18:10
- 18:14
Sıradaki Haber
Polonya- Belarus sınırında tansiyon artıyor: Göçmenler Belarus'a geri itildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz