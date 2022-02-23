Washington'dan iki isimsiz kaynağa dayandırılan haberde, Biden yönetiminin üyelerinin Rus ordusu tarafından işgal edilmesi durumunda Zelenskiy'nin Polonya sınırından 80 kilometre uzakta bulunan Ukrayna'nın ikinci şehrine taşınma olasılığı hakkında tartışmalar yürüttüğü belirtildi.

Ukrayna liderini taşıma planları, geçen hafta ABD'nin büyükelçiliğini ve tüm diplomatların faaliyetlerini Kiev'den uzaklaştırma kararının ardından geldi.

Washington ayrıca, Rus birliklerinin askeri bir saldırı olasılığını öne sürerek, Ukrayna başkentinde ikamet eden ABD vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ancak NBC'nin haberine göre, Zelenskiy'nin sözcüsü, Ukraynalı lider ve Biden'in bu değişim sırasında Kiev'den ayrılmasını ve Lviv'e taşınmasını tartışmadıklarını belirterek iddiaları reddetti.