Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de yeni koronavirüs vakası
Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen bir oyuncu, yeni tip koronavirüse yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan bu yana 483 basketbolcuya uygulanan COVID-19 testlerinde bir pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: NBA Koronavirüs
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