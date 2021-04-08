Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.
Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda koronavirüse yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği belirtildi.
Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla COVID-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.
Koronavirüs hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli
Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir COVID-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğuna işaret edildi.
Bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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