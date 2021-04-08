Kyoto Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 2020 sonunda koronavirüse yakalanan hastanın durumunun ağırlaştığı ve zatürre gelişen iki akciğerinin de fonksiyonunu kaybettiği belirtildi.

Hastanın, üç ay boyunca kalbin ve akciğerlerinin yaşamsal fonksiyonunu sürdürebilmesi için Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi gördüğü, eşinin ve oğlunun bağışladığı akciğer dokularının, yaklaşık 11 saat süren operasyonla COVID-19 hastası kadına nakledildiği belirtildi.

Koronavirüs hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli

Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir COVID-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğuna işaret edildi.

Bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.