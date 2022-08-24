KFOR Komutanı Tümgeneral Ferenc Kajari, Kosova medyasında verdiği röportajda ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdi.

1 Eylül’de yürürlüğe girecek kimlik belgelerine ilişkin düzenleme nedeniyle yerel Sırplar tarafından yeniden barikatlar kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Kajari, KFOR’un Birleşmiş Milletler’in 1244 sayılı kararı ile Kosova'da nizam ve güvenliği korumak ve tüm vatandaşlar için serbest dolaşım özgürlüğünü temin etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

"Barikatlar oluşturulursa, bu serbest dolaşımı engeller ve böyle bir durumda harekete geçmek zorunda kalırız” ifadesini kullandı.

Barikatların çözüme yardımcı olmadığını söyleyen Kajari, tarafları tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Belgrad-Priştine arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini belirten NATO komutanı, Kosova’nın kuzeyindeki ortamı “sakin” olarak değerlendirdi.

Barış Gücü’nün sahadaki varlığını ve devriye sayısını artırdığını kaydeden Kajari, gerilim yaşanması halinde duruma müdahale edeceklerini belirtti.

Kosova hükümetinin, Sırbistan pasaportuyla Kosova’ya girişin 1 Ağustos itibariyle engelleneceğini açıklaması üzerine bölgede tansiyon bir anda yükselmişti.

Kosovalı Sırplar yollara barikatlar kurarak kararı protesto etti.

Güvenlik endişesinin artması üzerine uluslararası toplum devreye girdi ve düzenlemenin yürürlüğe girişi 1 Eylül tarihine ertelendi.