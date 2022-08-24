Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 434'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun, arazi yönetimi, tarım kaynaklarının ve çevrenin takibi ve kent planlamasına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Uydunun ilk versiyonu "Pekin 3-A" 11 Haziran 2021'de uzaya gönderilmişti. Yer gözlem uydularının en gelişmişlerinden biri olan uydunun, 500 kilometre yüksekten piksel başına 50 santimetre çözünürlükte fotoğraflar çekebildiği, ABD'nin San Francisco şehrinin tümünü 42 saniyede tarayarak fotoğrafladığı ileri sürülmüştü.