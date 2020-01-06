Dünya
NATO'dan acil toplantı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 04:37 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 04:38
NATO, Orta Doğu'daki son durumu görüşmek için bugün acil toplanacak. Brüksel'de düzenlenecek toplantı büyükelçiler düzeyinde gerçekleşecek.
NATO, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yapılacak toplantıda, Orta Doğu'daki durum ele alınacak.
Toplantı kararı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in üye ülkelerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: orta doğu nato kasım süleymani Jens Stoltenberg