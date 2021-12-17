NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, "Ukrayna ve çevresindeki durum" ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu anlatılan açıklamada, "Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz" sözleri yer aldı.

"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.

Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi

Açıklamada, "Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır” denildi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine Rusya'nın itirazına atıf yapılan açıklamada, her ülkenin kendi kaderini ve dış politikasını tayin etme hakkı bulunduğu, “NATO’nun Ukrayna ile ilişkisinin sadece Ukrayna ve 30 müttefik ülkeyi ilgilendirdiği” vurgulandı.

“Rusya ile anlamlı diyaloğa hazırız” mesajı verilen NATO açıklamasında, Rusya’ya NATO-Rusya Konseyi’ni düzenleme daveti tekrarlandı.

Açıklamada, “Rusya, gerginliği düşürmek için somut adımlar atarsa güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi hakkında çalışmaya hazırız. AGİT de buna ilişkin bir platformdur” denildi.

"Çok ciddi sonuçları olur"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini söyleyerek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız" dedi.

Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.

"Ukrayna'ya saldırırsa ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağız"

Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık" dedi.

Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini söyleyerek, "Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız" dedi.