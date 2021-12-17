Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Biden 2024'te yeniden aday olmayı planlıyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik" sözlerine değindi.
Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı" dedi.
Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Beyaz Saray Joe Biden
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