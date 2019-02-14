NATO ülkelerinin savunma bakanları Brüksel'de merkez karargahta bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Akar mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yaptı.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmede, ittifakla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.

Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile de görüştü. Akar ve Apostolakis, iki ülke arasında güven artırıcı önlemlerin alınması için teknik çalışma grupları kurulması konusunda uzlaştı.

"Barışçıl çözümler için çalışmalıyız"

Akar, Yunan mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

Gürcistan ve Karadağ Savunma Bakanları ile de bir araya gelen Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

İki gün sürecek savunma bakanları toplantısında Orta Menzilli Nükleer Füze Anlaşması, NATO'nun savunma ve caydırıcılık stratejileri masaya yatırılacak.

Kaynak: TRT Haber