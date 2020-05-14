Haber Giriş: Kaynak: AA
'NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır'
[Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: nato hafter Libya trablus Stoltenberg Silah ambargosuSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:17
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