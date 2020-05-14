Afganistan'da vaka sayısı 5 bin 639'a yükseldi
Afganistan'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 5 bin 639'a çıkarken, ölü sayısı da 136 oldu.
Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Vahid Mecruh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınını önlemek için çoğu kentte uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini söyledi.
Daha önce 4 bin 33 olarak açıklanan vaka sayısının 5 bin 639'a çıktığını belirten Mecruh, şimdiye kadar 136 kişinin yaşamını yitirdiğini, 691 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.
Mecruh, Sağlık Bakanlığının uyarılarına uyulmadığı takdirde Afganistan halkının yüzde 80'ine COVID-19'un bulaşabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
Öte yandan Afganistan hükümeti, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine günlük ücretsiz ekmek dağıtımına başlamıştı.
COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.
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