Yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülen Afrika genelinde ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında COVID-19 nedeniyle 2 bin 494 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 25 bin 397 kişi iyileşti.

Kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 949, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 83 arttı.

Kıtada virüsün bulaştığı kişi sayısı 72 bin 527'ye yükseldi.

En fazla vaka Güney Afrika, en fazla ölüm Mısır'da

Güney Afrika en çok vaka, Mısır da virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu. Güney Afrika'da 12 bin 74 kişide COVID-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 219 kişi yaşamını yitirdi. Mısır'da ise 10 bin 431 vaka görülürken ölü sayısı 556 oldu.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Gana, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da son 24 saatte ilk COVID-19 vakası tespit edildi.